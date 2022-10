„Během letošního července a září jsme postupně převzali deset nových nákladních automobilů T-815/7 PVO, která jsou určená k přepravě protiletadlových družstev RBS-70NG. Zbývajících šest z celkového počtu 16 vozidel obdržíme ještě do konce letošního roku,“ uvedl podplukovník Petr Řezníček, velitel 252. protiletadlového raketového oddílu, který získal vozidla do své výzbroje.

První nasazení v terénu – bláto a ostré rakety

„Na Doupově jsme vozidla poprvé použili při taktickém cvičení. Laicky řečeno, vytáhli jsme je do terénu, do bláta a vyzkoušeli je včetně převozu ostrých raket. Testovali jsme například i datové spojení, jízdní vlastnosti a další schopnosti,“ vysvětlil podplukovník Řezníček, který právě na Doupově řídil činnost strakonických vojáků.

Největší rozdíl oproti vozidlům T-810 PVO, které strakoničtí vojáci již řadu let používají pro přepravu protiletadlových družstev RBS-70, spočívá v pracovišti velitele družstva a jeho vybavení. Velitel má k dispozici terminál palebného prvku TePP NG, který mu poskytuje informace o vzdušné situaci. Může jej ovládat i za jízdy, což u vozidla T-810 PVO nebylo možné. Pracoviště je také vybaveno radiostanicí Harris, jež umožňuje datový i fonický provoz.

„U systému RBS-70 se musel velitel družstva s terminálem zdržovat v těsné blízkosti u kompletu. Nyní má své pracoviště uvnitř vozidla, které může být od kompletu vzdáleno desítky metrů,“ upřesnil podplukovník Řezníček. Během cvičení na Doupově vojáci testovali i datové spojení mezi místem velení čety, které se nacházelo u průzkumného čidla RVR, pracovištěm velitele družstva a samotným palebným prvkem.

Nové vozidlo nabízí větší komfort pro vojáky

Další výhodou nového vozidla je i to, že poskytuje větší komfort vojákům. Disponuje prostorem pro uložení výstroje, výzbroje i osobní výbavy a materiálu. Vojáci zde mají místo pro odpočinek a přípravu stravy. Vozidlo je dále vybaveno prostředkem BVIS, který umožňuje propojení do sítě pozemního vojska.

Výrobcem nového vozidla je Vojenský technický ústav, konkrétně jeho odštěpný závod Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově. Při jeho vývoji se vycházelo z již zmiňované Tatry 810 PVO a přihlíželo se ke zkušenostem vojáků. „Musíme ocenit vstřícný postoj zaměstnanců Vojenského technického ústavu, kteří se snažili zohlednit řadu našich připomínek a požadavků na úpravy ať už během výroby vozidla, při podnikových a vojskových zkouškách, až do okamžiku převzetí vozidel našimi vojáky,“ dodal podplukovník Řezníček.

Vojáci myslí do budoucna

Nové Tatry představují jakýsi mezistupeň z hlediska pořízení adekvátního přepravního prostředku pro protiletadlová družstva. V souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR je totiž hlavním cílem to, aby vojáci byli schopni zabezpečit protivzdušnou obranu pozemních jednotek v dynamických fázích bojové činnosti. „Toho nemůžeme dosáhnout bez plánované druhé etapy pořízení přepravního prostředku, který bude disponovat odpovídající balistickou ochranou a zaměřovač RBS-70NG bude možné zabudovat do dálkově ovládané zbraňové stanice umístěné na vozidle,“ nastínil potřeby vojáků podplukovník Řezníček.

Cvičení v Doupovských horách nebylo pro vojáky přínosem jen z hlediska testování nové techniky. Strakoničtí vojáci také pilovali spolupráci s letectvem, dělostřelectvem, jednotkami vzdušného průzkumu, tankisty i dalšími složkami napříč celou armádou.

Během cvičení demonstrovali i široké portfolio svých schopností. Předvedli, že před útoky ze vzduchu mohou bránit nejen stacionární cíle, jako jsou například místa velení nebo shromaždiště vojsk, ale že jsou schopní i rychlého aeromobilního zasazení. „Zbraňový systém RBS-70 i RBS-70NG je nejen spolehlivý a výkonný, ale zároveň i skladný a lehce přemístitelný. Protiletadlové družstvo se tak může snadno, například pomocí vrtulníku, přepravit na určené místo a podporovat výsadkové či speciální jednotky. Koneckonců tuto formu spolupráce jsme si vyzkoušeli letos v květnu během Swift Response 2022, největšího cvičení výsadkových jednotek v rámci NATO,“ dodal pplk. Petr Řezníček.

Kpt. Jana Samcová - tisková mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku, Strakonice