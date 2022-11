„Už podle hlasu bylo slyšet, že Sáře opravdu není dobře, chápala jsem to tedy, ale hned jsem začala přemýšlet, jak to bez ní vymyslím,“ prozradila Romana Parmová.

Mezi pozvanými hosty byl Man of the Year 2022 Dominik Chabr s moderátorem a hercem Vlastou Vébrem. Ten, když zjistil vážnost situace ani na vteřinu neváhal a celé to bravurně vymyslel.

Krátce po 17. hodině vernisáž začala, přítomní se onu nelichotivou informací dozvěděli, stejně tak i to, že výstava je prodejní a potrvá do konce roku. Pak už byl dán časový prostor k prohlídce fotografií.

Mezitím ochotný personál CaféKelly připravil stůl pro Dominika Chabra, který se měl přítomným jen podepisovat. Zvědavost některých žen zapříčinila, že z autogramiády se plynule přešlo k neplánované talk show. Dominik trpělivě odpovídal na otázky a nešetřil úsměvy. Kdo chtěl mohl se samozřejmě vyfotit. Protože panovala příjemná uvolněná atmosféra, loučení nastalo až po skoro dvou hodinách.

„Měl jsem být sice jen hostem vernisáže, ale když jsem slyšel, že Sára nedorazí, ani minutu jsem neváhal a na improvizovaný program přistoupil. Věděl jsem, že s Vlastou Vébrem se to s přehledem zvládne,“ s úsměvem na tváři prozradil Dominik Chabr.

Velký dík patří CaféKelly a všem, kteří na vernisážb dorazili.

