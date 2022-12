Mezi tanečníky byl také Radek Zelinka. „Musím ples pochválit, vydařil se, je tu decentní výzdoba, skvělá muzika, dokonce jsme i vyhráli v tombole. Kouzelník byl úžasný, skvělé triky. Řekl bych, že tu je jeden z nejhezčích sálů, co jsem kdy viděl. Za mě akce na jedničku, moc jsme si to tu s přáteli užili,“ uvedl Zelinka.

Starostka Jitka Gavdunová se těšila z úspěchu. „Já musím poděkovat všem, co se na přípravách podíleli, ples měl velmi vysokou úroveň a já si opravdu cením práce všech, ať už pana Volhejna a jeho kolegů, kteří připravili jedinečné technické zázemí včetně kreativně vytvořené grafiky na velkých LED obrazovkách rozmístěných po pódiu. A samozřejmě, veliký dík patří také našim sponzorům, bez nich by to také nešlo. A konečně, nesmím zapomenout na úžasné vystupující, Charlie Band, který spolupracuje s hvězdami, jako je Helena Vondráčková a který si musel pro nás čtyřikrát měnit termín v kalendáři kvůli covidové pandemii. Tento úžasný ples je prostě výsledkem skvělé týmové spolupráce,“ usmívala se Jitka Gavdunová.

Martina Sihelská