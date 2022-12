Já si to opravdu užil, včetně after party v nedaleké místní hospodě. Věřím, že ti, co přišli také určitě nelitovali. Díky jim za podporu a to, že s námi vydrželi zpívat v té zimě téměř dvě hodiny. Díky přátelé a kamarádi, byla to moc povedená akce. Tak snad se sejdeme zase za rok.