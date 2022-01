Umělé kluziště je k zábavě a vyžití v provozu po celou zimu. Využít je mohou malí, mladí i ti starší každý den. Od pondělí do pátku je v provozu od 14 do 18 hodin, v sobotu a v neděli pak od 11 do 18 hodin. Vstup je zdarma.