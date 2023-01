Víme tak tedy, že v ulicích se rojí děti oděné do bílých košil, s papírovými korunami na hlavách a „ten černý vzadu vystrkuje na nás bradu“, protože jeden z nich má umouněné tváře od sazí. S písní My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám… tak žehnají domu a zanechají svoji značku K+M+B+ příslušný rok na dveřích a my víme, že písmena neznamenají počáteční písmena oněch králů, ale jsou z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať žehná tomuto domu.

Také mezi písmenky nejsou znaménka plus, ale křížky a znamenají Nejsvatější Trojici – Otce, Syna i Ducha svatého. To vše my, prvňáčci, už dobře známe. Celý den jsme si s těmito mudrci moc užili a už se těšíme, co se dozvíme příště.

Monika Křížková a žáci 1. B