FOTO: Třeťáci z Kadaňské na hře Loktibrada aneb Když se v divadle nehraje

Už se vám někdy stalo, že jste přišli na představení do divadla a nehrálo se? Když jsme se my, žáci ze 3.A a 3.C, vypravili do mosteckého Divadla rozmanitostí, chvíli to tak opravdu vypadalo. Dokonce nás posílali zpátky do školy.

Třeťáci z Kadaňské na představení Loktibrada aneb Když se v divadle nehraje… | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

My jsme s tím ale nesouhlasili a odmítali z divadla odejít. A tak se pan údržbář, paní garderobiérka a uklízečka pustili do improvizace. Nakonec z toho byla velká legrace a docela prima pohádka s názvem Loktibrada aneb když se nehraje. A to nejlepší bylo, že nakonec se opravdu hrálo, do školy jsme se vrátili ale až po představení a divadlo nás, až na pár maličkostí, moc bavilo. Už se opravdu těšíme, co si na nás ve vašem divadle připravíte příště. Třídní učitelky 3.A a 3.C Evženie Maříková a Dita Nobstová