FOTO: Tanec Still life in the city byl dvakrát k vidění v Chomutově

O víkendu skončený multižánrový festival Obnaženi, který vyvrcholil hlavním programem minulý týden v Chomutově, ukázal nejen filmové zpracování choreografie Still life on the island s třinácti tanečníky a 26 dřevěnými prstenci, jejíž autorkou je německá choreografka Nicole Beutler, která žije a tvoří v Amsterodamu, ale také živé vystoupení této skupiny.

