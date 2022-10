Paní ředitelka nápad i návrh zpracování schválila a školní parlament se dal do práce. Vzhledem k náročné přípravě a blížícím se letním prázdninám nebylo možné celý projekt dotáhnout do konce ještě ve školním roce 2021/2022. Zvládli jsme jen polovinu, a to namalovat na zeď v hale obrovský strom. Nový školní rok jsme zahájili pokračováním projektu. Všichni žáci, pedagogové a pracovníci školy otiskli svou dlaň na předem připravený strom a výsledek je fantastický.