V sobotu závodili naši žáci a junioři. Nejmladším účastníkem byl Vojtěch Ondrejka. Byl na svých prvních závodech, nervozita byla veliká, ale výsledky úžasné. V kata se postupně probojoval až do finále, kde o pověstný fous skončil druhý.

V kumite se u takto malých závodníků soutěží řízenou formou, což je hlavně o přesnosti. Vojta měl na dosah zlato. Ve finálovém zápase remizoval a šlo se do prodloužení, tam opět remizoval a šel poslední rozhodující zápas, kde na body prohrál, 2:3. Boj o druhé místo zvládl s přehledem a vyhrál 4:0. Vojta ukázal, že má obrovský potenciál do budoucna. První své závody absolvoval i Marek Žitek v kategorii mladších žáků, na bodované umístění nedosáhl, ale závodil výborně (ve stejné kategorii závodil i a Hien Tran Hoang. Ve starších žácích nás také reprezentoval Vien Tiep Ngyen.

V kategorii mladších žákyň závodila Nicol Matušová. V kata prošla hladce nejprve do semifinále, a pak i do finále. Zacvičila výborně a získala stříbrnou medaili, na zlato jí chyběla jedna desetina bodu. Kumite bylo pro Nicol také velice úspěšné. Porážela jednu soupeřku za druhou, až se probojovala do finále. Tam se bohužel už tolik nedařilo, ale stříbro je úžasný výsledek. Protože v součtu obou disciplín nebyl nikdo lepší, odnesla si i pohár za kombinaci.

Ve starších žákyních jsme měli dvě želízka v ohni v kata. Ladě Skalské se podařilo postoupit do semifinále a nakonec si odvezla výborné 6. místo. Zuzce Maškové se sice postoupit nepodařilo, ale 12. místo je velice pěkné umístění. Obě v této kategorii závodily poprvé, takže spokojenost byla veliká. V této kategorii nastoupily dívky (Nicol Matušová, Lada Skalská a Zuzana Mašková) ještě s kata týmem a vybojovaly zlato.

Juniorky v kata reprezentovala Kristýna Tesařová. Precizní techniky, přesné postoje a bezchybnost vedla nejprve do semifinále, pak do finále a nakonec se stala vítězkou národního poháru.

V neděli pak dorazili do Prahy dorostenci a senioři. Za mladší dorostenky nastoupila Šárka Koritinová. Z eliminačních bojů se dostala do semifinále a pak z prvního místa až do finále, kde ji bolest v kotníku a mnoho zápasů v sobotní České národní lize karate (závodila spolu s Davidem za Shirokan České Budějovice) trochu přibrzdila ve výkonu, ale druhé místo je naprosto zasloužené i při veliké únavě po sobotních bojích.

V kumite má trošku nevýhodu díky malému vzrůstu, ale bojovala statečně a obsadila 8. místo. Starší dorostenec David Vyhnálek si vedl v kata podobně. Nejprve semifinále, potom finále. Bronzová medaile je úžasná, protože David v této kategorii nastoupil poprvé. V kumite je to vždy velký boj, protože čím vyšší kategorie, tím náročnější je uspět. David obsadil 12. místo.

V kategorii Ženy se i dnes představila Kristýna Tesařová. V kata se cvičí už opravdu těžké sestavy, takže bronzová medaile je prostě paráda.

Náš klub má sice vynikající závodníky, ale nemá jich větší počet. Takže jako klub nemůžeme sestavit tým pro závody ČNL. To však nebrání tomu, aby se naši karatisté spojili s jiným klubem a závodili společně. Nicol Matušová posílila tým Sportovního klubu policie hvězda Karlovy Vary. Nicol v tomto týmu prohrála jen jeden zápas v Kata, jinak vše vyhrála. Šárka Koritinová a David Vyhnálek soutěžili za Shirokan Dojo. Oba naši závodníci nastoupili ve všech duelech v kata a Šárka i ve čtyřech duelech v kumite. Přinesli týmu obrovské množství bodů, tento tým by se bez nich nedokázal obejít. Národního poháru se zúčastnilo 6 rozhodčích z našeho klubu a to je „první“ místo v tomto dvoudenním turnaji.

Gratulujeme všem závodníkům k dosaženým výsledkům. Děkujeme trenérům za trpělivost a precizní přípravu našich závodníků a rodičům za podporu o obětavost. Budeme pokračovat v přípravě na další závody, které proběhnou v Kadani už 15. května – Krajský přebor. Poté ještě Mezinárodní Velká cena Klášterce nad Ohří – 4. a 5. června. Přijďte nás podpořit.

Leona Koritinová a Josef Patík (předseda) - Karate klub Kadaň a Klášterec