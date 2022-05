Na přání rodičů studoval Vojenské gymnázium v Moravské Třebové. Poznal tvorbu regionálního malíře Františka Strážnického. V Kladně absolvoval kurz ve výtvarném kroužku vedeném malířem Ludvíkem Jelínkem, jako přípravu na vysokoškolské umělecké studium. V letech 1971 - 1975 studoval na Pedagogické fakultě na katedře výtvarné výchovy dnešní Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Za svého skutečného učitele považuje ak. malíře Miroslava Proška, který zde učí malbu. Bydlel ve vysokoškolské koleji v Schichtově vile ve Vaňově, kde si studenti vybudovali podkrovní ateliéry. Ze spolužáků jsou byli nejbližší Jindřich Marek (dnes významný vojenský historik a publicista), Viktor Šlajchrt (novinář, spisovatel a básník), Miroslav Tovara (výstavní designér a podnikatel) a jeho žena Eva a Jan Valt (dnes malíř a výtvarný pedagog na gymnáziu v Lounech).

Po vojenské službě se usadil v Litvínově. Začal dráhu výtvarného pedagoga na základní škole a rozvíjel dále vlastní uměleckou tvorbu. Později přešel na Střední pedagogickou školu v Mostě. Jeho surrealistická malba se rozvíjí v intencích odkazu Josefa Šímy a Františka Muziky. V Kladně uskutečnil svou první samostatnou výstavu. „Litvínovské období“ je jedním z nejtěžších Dingových životních úseků. Nakonec opoustil severní Čechy a usazuje se na východě Čech v Nechanicích. Zde se pustil do rekonstrukce staršího domu pro rodinné bydlení a ateliér. Utrpěl však úraz páteře. V Hradci Králové se seznámil s malířem a grafikem Josefem Bavorem, který mu navrhl vstup do Unie východočeských umělců v Hradci Králové. Dodnes se zúčastňuje všech jejích členských výstav pořádaných nejčastěji v Hradci Králové, na zámku v Kostelci nad Orlicí a v polském Krakově. V okruhu východočeských umělců se osobně poznává s malířem Vladimírem Komárkem, se kterým uzavírá celoživotní přátelství.

Poprvé vystavuje v zahraničí a to v německém Weidenu. Následně se vrátil do rodných středních Čech, působí v Unhošti u Prahy a pak ve Velké Dobré, kde si vybuduje další ateliér. Z osobních důvodů náhle Velkou Dobrou opoustil. Odstěhoval se do Kladna, kde dodnes žije a kde si buduje další ateliér. Nadále se zúčastňuje spolkového života východočeské Unie. Usiluje o záchranu umělecké pozůstalosti Miroslava Proška pořádáním jeho výstav a snaží se jeho díla uvádět na umělecký trh. V roce 2015 vykonal studijní cestu do Bologni za poznáním díla Giorgia Morandiho. Přes hloubku zážitku se Dingova umělecká orientace nemění. Setkává se se svou někdejší žačkou, dnes sopranistkou opery Národního Divadla v Praze Danou Burešovou, která vystupuje na zahájení některých jeho výstav. Navazuje spolupráci s fotografem Ladislavem Hovorkou ze skupiny Unfocused. Pořádají společnou výstavu „Malíř - fotograf“. Po letech uskutečnil společnou výstavu s Janem Valtem v Zámecké galerii v Kladně.

Jan Dinga dlouhodobě spolupracuje s galeriemi: Galerie Art & Heart, Jungmanova 738/ 18, Praha1 a Galerie Koruna - Rokitanského 169/3, Hradec Králové. (luk)