Nejprve jsme si vylosovali barvu našich šesti týmů, které představují barvy olympijských kruhů. Samozřejmostí našich her je vymyslet pokřik, jenž by měl zastrašit naše soupeře. Paní vychovatelka Renata Dudová se ujala zahájení olympiády úvodním proslovem a připomněla nám zásady sportovního klání – her, tedy Fair Play!