Pětice členů Muzea československého opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku v Chomutově si vyzkoušela, co prožívali obránci československé hranice v době kritického podzimu roku 1938.Zdroj: Roman Dušek

„V prostoru Bezručova údolí se nacházejí celkem tři dochované kulometné okopy. My jsme si vybrali ten, ze které je i po desetiletích krásný výhled do okolí,“ prozradil šéf muzea Jiří Piramovský.

Historie spolku Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku sahá takřka do 80.let minulého století. V těchto letech se totiž první nadšenci (M. a K. Strakovi) začali systematicky zajímat a mapovat pevnostní linii v okolí města Chomutova. Při prvních průzkumech a hledání někdy i bez map a podkladů si asi nedokázali představit u jakého začátku stáli. Díky jejich prvním krůčkům a bádání v oblasti čs. opevnění se jim podařilo vytvořit první mapy, výkresy a hlavně ucelenou představu o zapomenuté pevnostní linii z let 1936 a 1938 v Podkrušnohoří. Jejich výsledky pak za další léta sloužily dalším nadšencům a zájemcům o tuto specifickou část naší historie. Mezi nimi se nacházeli i budoucí členové dnešního muzea Na Kočičáku.

Zásadním krokem k existenci muzea a celkově k rekonstruované pevnostní linii v okolí Chomutova pak bylo vytvoření skupiny nadšenců pod hlavičkou KVH Nord – Sever Chomutov, kteří jako první začali s rekonstrukčními pracemi. Samotný Kočičák byl vybrán pro rekonstrukci z několika důležitých důvodů. Především šlo o dobrý přístup k objektu v klidné krajině, malou vzdálenost od města a hlavně díky atypickým objektům K51/10/A160š (šikmý řopík) a V.b/87/C (objekt starého typu bez prostřední střílny), které zde leží. Tyto aspekty rozhodly o tom, že se na Kočičáku začalo s prvními pracemi.

Od roku 1998 se průběžně pracovalo na zajištění dobové výstroje a výzbroje do objektů. V letech 2004 – 2010 se do skupinky „opravených“ pevnůstek zařadily i objekty starého typu č.87 a č.86.

Od konce 90.let minulého století se začalo s komentovanými prohlídkami pro veřejnost. Po několika letech se pak vytvořil tým průvodců, kteří tvoří dnešní muzeum „Na Kočičáku“.

Velkou změnou a nastartováním jasného směru a přístupu k obnově pevností na Chomutovsku se stal rok 2010. Založeno bylo totiž občanské sdružení Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku, které si kladlo za cíl již od počátku zpřístupnění vybraných rekonstruovaných objektů čs. opevnění široké veřejnosti, rekonstrukcí, provozováním a údržbou vybraných objektů čs. opevnění a vybudování naučné stezky.

Soustavnou a cílevědomou činností dnes již spolku se pomalu a jistě začaly budovat základy stabilního muzea. Během let 2012 – 2018 muzeum získalo celkem 12 pevnostních objektů do svého majetku. Dále v roce 2011 bylo muzeu darováno 130 ocelových rozsocháčů. Za uplynulé roky se nedílnou součástí Kočičáku stala naučná stezka. Její trasa nyní měří 5 kilometrů po 18 pevnůstkách starého a nového typu.

Dalšími činnostmi spolku jsou výpravy a expedice po pevnostech nejen v ČR, účasti na historických ukázkách, výstavách a pietních aktech, ať již pořádaných spolkem nebo pořádaných ostatními organizacemi nebo jednotlivci. Neméně důležitou aktivitou spolku je práce s dětmi a mládeží na tématických letních táborech a celoročním zájmovém kroužku nazvaný Mladý bunkrák.

Lucie Králíková