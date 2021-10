„Jezdíme na trhy kvůli sýrům. Některé jsou za ještě nižší cenu, než v marketu a chutnají neskutečně,“ svěřila se paní Zuzana z Chomutova s tím, že do sousedního Saska jezdí za nákupem jednou měsíčně. Kromě trhů s manželem samozřejmě nevynechají ani nákup v místních supermarketech, kterých je tu stejně, jako v dalších krušnohorských městech dost. Nákup je vyjde vždycky kolem stovky eur, v přepočtu na koruny tak 2 600.

Podobně hovořila i paní Jana z Mostu. „Jezdili jsme několik let do Olbernhau, ale letos tak prodejci sýrů a jogurtů bohužel nejezdí. Máme to do Marienbergu o něco dál, ale pořád se nám nákup tady vyplatí,“ dodává. Na parkovištích se najdou auta s registračními značkami Ústeckého kraje, ale i s pražskou či středočeskou RZ. Uvnitř supermarketu je čeština vždy dost nahlas slyšet.

Trhy jsou v Sasku podobné, jako ty u nás. Prodejci mají v nabídce květiny, kožené výrobky, zeleninu, koření, kabelky, ponožky nebo masné výrobky. V době naší návštěvy zde jeden z prodejců nabízel nástěnné kalendáře na příští rok nejen se sportovní tématikou.

Lucie Králíková