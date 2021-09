Týden po jejich návratu domů byly Benátky a další italská města z důvodu rozmáhajícího se koronavirové epidemie uzavřeny. Šlo o velký kontrast, kdy se Casanovské Benátky plné barev a návštěvníků staly pomalu přes noc městem duchů. Denně umíraly desítky lidí a přeplněné márnice dokreslovaly smutnou benátskou atmosféru. Snímky z proslulého karnevalu jsou k vidění do 1. října.

Na proslulý Benátský karneval zve fotograf Miroslav Rada do Klášterce nad Ohří. | Foto: Jana Kratinová

V galerii Kryt v Klášterci nad Ohří byla v pátek zahájena výstava, která představuje sérii fotek ze slavného Benátského karnevalu roku 2020. Jejich autorem je někdejší fotoreportér Severočeského deníku, Deníků Bohemia, ČTK a deníku Šíp Miroslav Rada, který se do italské metropole vydal fotografovat ještě s třemi kamarády - fotografy.

