Jiří Sailer je učitel, obdivovatel a fotograf přírody. Jako učitel tělesné výchovy má zájem o sport ve velmi širokém pojetí. Celý život navíc učil cvičitele lyžování. Od 90. let spolupracoval s několika cestovními kancelářemi jako průvodce zejména lyžařských zájezdů do Alp. V létě pak cyklozájezdů do Norska, Skotska, Provence, na Korsiku či Řecka. Soustředil se také na poznávání amerického kontinentu. Projel jej od Ohňové země až po Aljašku. V prostorách Galerie Lurago v roce 2004 vystavoval fotografie a amerických národních parků. Výstava byla jednou z nejnavštěvovanějších.