Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku pořádalo už v sobotu akci s názvem Světla nad bunkry, kterou připomenulo události z září 1938. Veřejnost tak měla možnost zúčastnit se oficiálního prohlídkového dne na Kočičáku v letošním roce.

Novou publikaci s názvem Obrana Loun v roce 1938 představilo Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku. Stalo se tak v příhodném prostředí Výstaviště v Lounech, kde byla k vidění nejen malá výstavka výstroje a výzbroje v dobovém táboře vojáků prvorepublikové čs. armády, ale i nově zrekonstruovaný řopík, tedy objekt lehkého opevnění C-12/59/A-220Z, který se nachází přímo v areálu výstaviště. Podívejte se ve fotogalerii na atmosféru, která na výstavišti panovala.

