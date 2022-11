Kdo vás přihlásil do soutěže Česká Miss Essens? Na soutěž jsem náhodou narazila při relaxu na letní dovolené na sociální síti Instagram. Nikdy v minulosti jsem se do žádné soutěže krásy nepřihlásila a v podstatě to ani nebylo mým snem, ale Česká Miss Essens mě hned zaujala svým netradičním konceptem. Líbilo se mi, že to je něco jiného než doposud, a přestože jsem úplně přesně nevěděla, do čeho jdu, řekla jsem si, že to zkusím. Bylo to opravdu spontánní rozhodnutí a přihlásila jsem se sama.

Věděla jste do čeho jdete?

Věděla jsem, že pokud postoupím z castingových kol dál, bude mě čekat natáčení nějakých výzev a že to bude jakási forma reality show. O jaké výzvy se bude jednat, jsem přesně nevěděla, ale věřila jsem, že to bude něco zajímavého, alespoň intuice mi to napovídala a tu já mívám většinou dobrou! Od začátku jsem se vše snažila brát s nadhledem, jednoduše jako zábavu, a to mi zároveň hodně pomohlo vyrovnat se s trémou. Natáčení jsem si moc užívala.

Postoupila jste mezi TOP 20. Jak bude soutěž probíhat dál?

V druhé epizodě se diváci mohli dozvědět, že jsem postoupila mezi 20 vybraných dívek, v dalších epizodách nás čekají už zmíněné výzvy hlavně ze světa modelingu, ve kterých budeme muset prokázat vlastní kreativitu, umění sebeprezentace a porotci nás budou hodnotit třeba i podle toho, jestli jsme fotogenické a jak umíme pracovat pod tlakem. Tyto výzvy budou eliminovat dívky, které si v nich povedou nejhůř.

Sára Klugerová z Teplic.Zdroj: Se souhlasem Sáry Klugerové

Z finále bude televizní přenos?

Ano, na finále se můžete těšit už 11. prosince na hlavním kanále TV Prima. Bude to určitě jízda, i v tomto případě se bude jednat o nový koncept. Já se už moc těším a myslím si, že se na co mají těšit i diváci. Kdo vám doma drží palce? Celá rodina včetně všech kočiček a pejsků to prožívá se mnou a všichni bedlivě sledujeme každý díl. Myslím si, že se to opravdu povedlo, a je podle mě dobře, že vznikla tahle soutěž, která boří mýty a začíná novou etapu, ve které se snaží hledat různorodou krásu, zajímavou osobnost a někoho, kdo dokáže obstát v dnešním moderním světě modelingu a influencerství. Nicméně, o tom všem se můžou přesvědčit sami diváci, a to každou sobotu ve vysílání premiéry na Prima Show od 20:10.

Chtěla byste soutěž krásy vyhrát?

Říká se, že důležitý není cíl, ale cesta, a tak považuji za velký úspěch už jen samotnou účast a postup do top 20 dívek v soutěži Hledá se Miss neboli Česká Miss Essens. Tentokrát se ale nebude volit klasická TOP 3 jako to bývalo v minulých letech, vítězka bude jedna jediná, ale během finálového večera budou vybrány ještě další dívky, které budou nominované na světové soutěže. Pokud bych měla tu čest, že bych byla jednou z nominovaných, nebo dokonce samotnou vítězkou, bylo by to pro mě rozhodně to nejhezčí ukončení téhle cesty a byla bych šťastná!

S modelingem máte už nějaké zkušenosti?

S modelingem jsem doposud neměla téměř žádné zkušenosti, byla jsem sice chvíli u jedné modelingové agentury, která mě kdysi oslovila, ale ze strany agentury nepřicházely téměř žádné nabídky. Teď jsem u prestižní modelingové agentury Pure Model, tak uvidíme, jak se vše vyvine dál. Móda je mým velkým koníčkem a je zároveň i jeden z důvodů, proč jsem se do soutěže Hledá se Miss přihlásila.

Lea Kernerová

Dotazník

Věk: 25 let

Bydliště: Teplice

Pracujete jako: Tvůrce obsahu v online marketingu, zároveň jsem studentkou na Karlově univerzitě, studuji obor Strategická komunikace

Zájmy: móda, vytváření grafiky, sledování filmů, sport, make-up

Oblíbená kapela: IMT Smile, The Beatles

Oblíbený film: Chyť mě, když to dokážeš, Ďábel nosí Pradu, Šestý smysl, Tenkrát v Hollywoodu

Oblíbená kniha: Báječná léta pod psa