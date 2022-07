Dalším novým exponátem je vyznamenání Francouzský kříž 1939, který do památníku věnoval nadšenec pro historii II. světové války z Lounska Jaroslav Tošner. „Máme v úmyslu, všechny nové věci co nejdříve zakomponovat do scénáře expozice,“ uzavřel Novák.

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války mapuje události a činnost rodáků a obyvatel z Mostecka a Lounska v období let 1938 až 1945. Otevřeno má od května do konce října, vždy v úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin, v neděli pak od 13 do 16 hodin. Sezonu zakončuje pořádáním listopadového Dne válečných veteránů.

Lucie Králíková