Konečně se 3. A podařilo zrealizovat vytoužený výlet do pravěké minulosti. Navíc DinoPark sousedí se Zoo, takže o poznávání vzácných živočišných a rostlinných druhů bylo postaráno.

Třetáci ze ZŠ Kadaňská byli v DinoParku a Zoo v Plzni. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Pozvali jsme kamarády z 3. B a 3. C, naplnili velikánský autobus a vyrazili vstříc babímu létu. Cesta byla opravdu klikatá, několik neplánovaných zastávek bylo. I počasí se netvářilo jako to objednané. Někteří museli vytáhnout i pláštěnku. To se však jednalo jen o vyháněcí manévr, aby byl DinoPark pouze pro nás. Vše začalo 3D kinem, kde jsme pomocí potlesku zachraňovali mládě apatosaura. Pak jsme stanuli tváří v tvář proti síle Dinohurikánu. Následovala vodní bitva s opravdu dlouhými krky. Těch velikánů nás čekalo dost. Někteří svými pohyby a zvuky naháněli strach. Leccos jsme se o nich dozvěděli a ověřili své znalosti na hádací stěně.