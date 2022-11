Tématem byly nejstarší stromy naší země, České republiky. Rozdělili jsme se do dvojic a plnili několik úkolů podle indicií. Řadili jsme stromy podle velikosti jejich obvodu či jejich stáří. Víte, jaký je nejstarší strom v České republice? My už ano, je to Vilémovický tis u Ledče nad Sázavou, starý je 1 500- 2 000let. A jaký obvod má nejširší strom u nás? Je to úctyhodných 12 metrů a má je Vejvodova lípa v Pastvinách.