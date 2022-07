Víte, kde najdete sochu Karla IV., sv. Václava, Jana Nepomuckého nebo Jana Husa? My už ano. Na Staroměstském náměstí jsme se osvěžili zmrzlinou a počkali na pochodující apoštoly, pohyblivé sochy a kostlivce na Staroměstském orloji. Byla to krásná podívaná!

Nakonec jsme se vydali přes Václavské náměstí k Národnímu muzeu. Muzeum je nově opravené a je opravdu nádherné. Uvnitř je mnoho modelů a vycpanin živočichů, které jsme měli možnost v rámci exkurze Zázraky evoluce zhlédnout. Je zde také mnoho interaktivních prvků, které stojí za vyzkoušení. A které to jsou? To vám prozrazovat nebudeme, zajeďte se do muzea podívat s rodiči, prarodiči nebo se třídou tak jako my. Exkurze nám rychle utekla a my se museli vydat na cestu domů. Těšíme se, až si návštěvu muzea příští rok zopakujeme.

Šárka Kulvajtová - třídní učitelka 4.A, ZŠ Kadaňská Chomutov