FOTO: Co je nového? Prošli jsme druhou část ulice J. Švermy v Kadani

Čtenář reportér Čtenář

O víkendu jsme se znovu vydali do Kadaně, abychom v rámci našeho projektu Co je nového? prošli druhou část ulice Jana Švermy, a to od Mikulovické brány ke kruhovému objezdu, kde se kříží s ulicemi Raisovou a Jungmannovou. Prohlédněte si fotogalerii.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prošli jsme druhou část ulice J. Švermy v Kadani. | Foto: Jana Kratinová