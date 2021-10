FOTO: Co je nového? Chomutovská ulice v Klášterci nad Ohří

Čtenář reportér Čtenář





Tentokrát jsme se vrátili k rubrice Co je nového?, v níž se procházíme ulicemi měst a dokumentujeme pro naše čtenáře různé objekty a provozovny, aby se mohli podívat a popřípadě zjistit, co je v té které lokalitě nového. Dnes jsme se podívali do Chomutovské ulice v Klášterci nad Ohří. Prohlédněte si naší fotogalerii.

Prošli jsme se Chomutovskou ulicí v Klášterci nad Ohří. | Foto: Lucie Králíková