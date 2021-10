Po listopadu 1989 byl rehabilitován a in memoriam povýšen na armádního generála a byl mu udělen Řád M. R. Štefánika. V roce 1998 se stal čestným občanem města Chomutova. V roce 2017 mu byl in memoriam udělen Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

V srpnu 1914 se mezi prvními přihlásil do České družiny zakládající jednotky budoucích Československých legií na ruské frontě. Byl raněn u bitvy u Zborova. V letech 1923 – 1931 velel 2. pěší brigádě v Chomutově, kdy zastával i funkci místostarosty zdejšího Sokola. Za okupace byl členem odbojové organizace Obrana národa. Krátce po komunistickém únorovém převratu byl nejdříve přeložen do výslužby a následně byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen za velezradu k trestu odnětí svobody na doživotí. V roce 1960, po amnestii prezidenta republiky, byl z výkonu trestu propuštěn ve velmi zuboženém stavu a díky útrapám ve vězení i s podlomeným zdravím. Zemřel náhle při zdravotní prohlídce v nemocnici v Motole 2. října 1961.

Představitelé města spolu s členy Československé obce legionářské, České obce sokolské, Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Muzea čs. opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku a nžáci 7. ZŠ uctili položením květin a čestnou stráží 60. výročí úmrtí armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra u jeho pomníku ve Škroupově ulici v Chomutově. Prohledněte si naší fotogalerii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.