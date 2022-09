Dozvěděli jsme se něco málo o historii myslivosti u nás, jejímž průkopníkem byl např. Karel IV., který jako jeden z prvních v našich lesích zakládal obory s vysokou zvěří. Na našeho nejslavnějšího krále jsme navázali opět králem, který ovšem panuje v našich lesích a oborách, jím je totiž jelen evropský.

Mohli jsme si zblízka prohlédnout a též potěžkat jeho paroží, kterým se pyšní pouze samci a dále jsme se dozvěděli, že výrůstkům se říká výsady a nejvyšší patro se nazývá koruna. Děti se nenechaly nachytat kvízem, jak se nazývá samice od jelena (laň) či jak se nazývá jejich mládě (kolouch). Věděli byste ovšem, co jsou to páráky a klektáky? My si je mohli dokonce osahat a od pana Hasíka víme, že takto myslivci nazývají spodní a horní špičáky (též zbraně) kňourů, tedy samce prasete divokého.

A o kom se myslivci baví, když zahlédnou frišle? Že nevíte? My už ano, je to sele nám již známého prasete divokého. Další zajímavou trofejí byly těžké toulce (rohy) muflona či dlouhé ocasní pero bažanta. Pan myslivec nám též předvedl a vysvětlil, co jsou to vábničky a k čemu se používají. Největším zážitkem a tečkou celého programu byla bezesporu ukázka atrapy lovecké brokovnice. Dětem se celý program moc líbil a už nyní se těší na další zážitky.

Erika Dvořáková - vychovatelka ŠD, ZŠ Kadaňská Chomutov