Měli jsme sraz před školou a svižně v krásném počasí vyrazili na vlakové nádraží. Na vlak jsme si chvilku počkali. Cesta byla krátká a vše rychle utíkalo.

Když jsme došli na místo, kde porcelánka je, přivítala nás velice milá paní průvodkyně. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých věcí. Také jsme měli prostor na potisk vlastního porcelánu. To už nás ale čekala cesta zpět do školy. Moc jsme si to užili a určitě bychom se chtěli do porcelánky znovu podívat.

Kamila Šímová - žákyně 6. B, ZŠ Kadaňská Chomutov