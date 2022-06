Mezi dvanácti nejlepšími dětskými soubory Čech a Moravy, Krušnohor znovu prokázal své kvality. Zatančil pásmo Naše polky, ve kterém jde o hádku mezi dívkami a chlapci, kdo z nich zatancuje novou polku lépe. Nakonec to není ani jeden z nich. V druhé části pásma se nemohou děti dohodnout, jak se polka, kterou si chtějí zatančit, jmenuje. Zda je to Chomutovská, Jirkovská či Údlická. Na závěr se shodnou, že je to jejich polka.