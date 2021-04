„Zveme vás ve středu na naše druhé online představení. Bude ve virtuálním prostoru, promítneme ho přímo do vašich obýváků. Jméno má Jarní zpráva podle oblíbené písně Toma Linky. Náš kamarád Rosťa Fišer tu zazpívá hity Michala Tučného, naše ex členka i zpěvačka Hanka Mladá nabídne své slavné Fešácké písně. Vše uvede spíkr Country radia Pavel ‚Bezi‘ Bezouška,“ láká i zve kapelník Kny.

Alba Fešáci 2000 (1980) a Hvězda Countryon (1990) Antonín Kny doplnil o bonusy s ohlédnutím za ex členy kapely i vzpomínku, že Tomáš Linka letos oslavil 75. narozeniny. I tak dál výtečně zpívá i hraje na foukací harmoniku, na 2CD ji najdete vedle všech zásadních sólových hlasů spjatých s historií Fešáků. Michal Tučný, Pavel Brümer, Robert Moucha, Jindřich Šťáhlavský, Radek Stanka, Hana Mladá, Erika Horká, Miloš Slezák, Jindra Malík i Petr Novotný jsou jména, která tu z obou disků zní. Velké hity i méně známé písně, vždy s visačkou vysoké kvality zpěváků, instrumentalistů, skladatelů, textařů. Dost z toho se na CD prvně i naposled objevilo před řadou let, něco dokonce nikdy. „Sen“ je tu jako úplná novinka Tomáše Linky.

„Album Fešáci 2000 bylo na svou dobu nadčasové. Zamýšlelo se, jak to bude vypadat za dvacet let, v roce 2000. Na albu zpíval ještě Michal Tučný, záhy na to z kapely odešel. Do historie české country se deska zapsala hlavně písní Paní má se má, dodnes ji Linka zpívá. Deset let nato vyšlo album Hvězda Countryon, prodalo se ho velké množství. Čtyřicet a třicet let od vydání obou alb jsme se s kapelou rozhodli, že písně vydáme opět v remasterované podobě s křišťálovějším zvukem v jednom balení,“ říká k aktuální reedici Kny.

Pečlivý zvukový remastering, obal s využitím variací na ten ikonický z roku 1980, booklet s více snímky; na to vše se lze těšit v nové reedice dvou zásadních alb. „Je to dokonalá vzpomínka i aktuální radost. Těšte se na více než 40 hitů Zlaté éry Fešáků, písně původem zahraniční i domácí špičky country hudby,“ dodává Kny.

