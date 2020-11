Veškeré trhy a akce v Mostě, Chomutově, Jirkově a Bílině jsou sice rozhodnutím města zrušené, ale zájemci si přeci jen mohou své oblíbené farmářské produkty nakoupit, a to on-line na webu www.nakupztrhu.cz.

Farmářské trhy konečně zase v Mostě, Chomutově nebo Jirkově. | Foto: Archiv

Ano, čtete správně! Ty nejlepší potraviny z oblíbeného trhu a bez námahy dorazí až ke dveřím. Nakupování je velmi snadné. Zboží si zákazník jednoduše vybere, zaplatí kartou, převodem nebo hotově při převzetí a nákup mu bude přivezen až domů nebo na zadanou adresu. Lidé tak můžou snadno nakoupit pro sebe nebo pro své blízké, rodiče či prarodiče. Nákup z trhu se rozváží v úterý nebo ve čtvrtek, a to nejen do Mostu, Chomutova, Jirkova, Kadaně, Litvínova či Bíliny, ale i do dalších obcí v okolí. Nákup má i své bonusy, například při prvním nákupu slevu 50 korun na další nákup. Při nákupu na 800 korun zase dopravu zdarma. Tašky s nákupem jsou dováženy až ke dveřím za dodržení všech hygienických opatření, aby se snížilo riziko nákazy covid-19.

Severočeské farmářské trhy