„Jsme velmi rádi, že jsme po takové době zase měli možnost vystupovat před lidmi a navíc hned u jedné z významných chomutovských dominant,“ říká umělecký vedoucí tělesa Pavel Zmátlo.

Diváci si kromě posezení v příjemném prostředí měli možnost vychutnat různorodý program složený také ze známých skladeb jako Kiss from a Rose od Seala, Stingovy skladby Englishman in New York nebo italské skladby Bella Ciao, kterou někteří mohou znát ze seriálu Papírový dům.

Během večera vystoupil jako host také mladý chomutovský kytarista a zpěvák Matěj Koudelka. Ten nejprve doprovodil talentovanou zpěvačku Lucii Soukupovou, se kterou následně zazpívali i několik duet. Tento koncert byl letošním prvním ze série hudebních večerů v chomutovské restauraci Dřevák. Během léta se zde návštěvníkům představí také další umělci a kapely z regionu - klavírista Luboš Hána, duo Pavel a Káča, litvínovská kapela Wan Men Sonk a další.

Pokud jste příznivci a cappella hudby a chtěli byste si ExperiPent poslechnout, tak neváhejte a přijďte v neděli 11. července do městského parku v Chomutově, kde od 19 hodin vystoupí ve velkém altánu v rámci letního kulturního programu města – „Chomutov žije“.

Pavel Zmátlo