Pro postele ADRIS si přijeli do Elektrárny Prunéřov profesionální hasiči z Klášterce nad Ohří a Chomutova. Společně s elektrárenskými kolegy byly originál zabalené palety naloženy do přistavené zásahové nákladní Tatry a na dvakrát převezeny do Centrálního požárního skladu v Ústí nad Labem. „Byla to vítaná pomoc. Více než polovina postelí se ve skladu příliš neohřála. Po dohodě s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině bylo 55 kusů převezeno do hotelu Vladimír, kde již plně slouží svému účelu. Zbylé zatím tvoří rezervu pro nouzová řešení a poslední záchranu,“ dodal k tomu Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje. „Děkujeme“

Kromě výše uvedeného probíhají napříč celou republikou mezi zaměstnanci Skupiny ČEZ hned dvě sbírky, první je finanční a druhá materiální. V prvém případě se dosud podařilo nashromáždit na společný účet více než 7 milionů korun, přičemž Nadace ČEZ tuto již částku zdvojnásobila.

Zatímco finanční pomoc je stále otevřena, narychlo uspořádaná sbírka materiální pomoci proběhla dle lokalit ČEZ od 21. do 25. března. V rámci Ústeckého kraje se stalo sběrným místem děčínské sídlo ČEZ Distribuce, kde se shromažďovaly trvanlivé potraviny, hygienické potřeby (hlavně pro ženy a děti), různé zánovní i nové ošacení, hračky pro děti a další potřebné věci pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, kterých třeba měli doma i dostatek, ale v azylovém Česku jim nyní žalostně chybějí. Vše bylo předáno Dobrovolnickému centru v Ústí nad Labem, a to přímo v Krajském asistenčním centru pro uprchlíky.

„Energetici jsou pověstní svou ochotou pomáhat druhým. Okamžitě po vypuknutí konfliktu jsme začali řešit, jakým způsobem se můžeme zapojit do pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům. Jsem rád, že kolegové neustále přicházejí s novými nápady, a nesmírně hrdý na všechny, kdo se na podpůrných akcích podílejí, ať už naším prostřednictvím nebo osobně,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Podle jeho dalších slov Skupina ČEZ ve spolupráci s jednotlivými kraji a Správou uprchlických zařízení také nabízí ubytovací kapacity pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Celkem v ubytovnách, bytových domech, firemních bytech a ve svých rekreačních zařízeních po celé České republice vyčlenila 336 lůžek. Momentálně jsou již ubytovány 72 osoby, převážně ženy a dětí. Část vyčleněných objektů nyní také prochází drobnými rekonstrukcemi (výmalba, výměna podlah, dovybavení nábytkem apod.) tak, aby co nejdříve byly k dispozici dalším rodinám.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy