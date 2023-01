Během přátelského posezení vyprávěla zážitky z loňského mistrovství Evropy i světa - připomeňme, že v Austrálii jí o 0,33 vteřiny utekla senzační medaile. Prozradila nám, že to je důvod jejích odbarvených vlasů - sázka s trenérem. Starosta Elišku zasvětil do možností finanční podpory města a zajímal se, co ji čeká v letošní sezóně. Eliška pochválila místní cyklostezky a přiblížila nám cíle ve své sportovní kariéře. Na závěr setkání obdržela několik dárků. Držme Elišce palce a buďme na silnicích k cyklistům opatrní.