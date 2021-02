V současné době, kdy jsou veškeré kulturní organizace zavřené, je jakákoliv přístupná forma umění více než vítána. Jednou z možností, jak se pokochat současným uměním, jsou návštěvy galerií ve veřejném prostoru. Jedna taková se nachází v Kadani na Studentském náměstí a už její název Galerie pod širým nebem napovídá, že je přístupná za každé denní doby a počasí.

Dva světy a dvě tváře současné abstraktní malby v Galerii pod širým nebem v Kadani. | Foto: Galerie pod širým nebem Kadaň

Z uplynulých výstav galerie je patrné, že kurátorka Lucie Filipová zde dává prostor hlavně umělcům, kteří nemají klasické umělecké vzdělání, a kteří se ještě neetablovali na současné umělecké scéně. Troufám si však říci, že je to jejich velký benefit. Nejsou zatíženi klasickým akademickým vzděláním a svázáni komerčním tlakem na současné umění a my díky tomu máme možnost vidět výtvarné umění v její základní formě, tedy díla s radostí z pouhé tvorby stvořená. I za normálních okolností však bohužel lidé do galerií moc nechodí. O to méně na současné umění a snad nejméně na to abstraktní. Důvod je prostý - nerozumí mu. Když však na cestě do práce míjíte nádherná umělecká díla, určitě se u nich zastavíte a necháte je na sebe působit. Zlepší Vám den, myšlenky se zatoulají jinou cestou a budete mít dobrý pocit, že jste udělali něco pro svou umělecky vyprahlou duši. To je kouzlo umění ve veřejném prostoru, které zaujme i ty, kteří by do kamenné galerie nepřišli.