Sokolí impérium Skupiny ČEZ se letos rozrostlo o dvě nové lokality. Jednou, a pro ornitologa Václava Berana nečekanou, je bývalá výtopna v severočeském Proboštově patřící ČEZ Teplárenské. Druhou, třetím rokem po instalaci sokolí budky na nejvyšším ochozu ventilačního komína dychtivě očekávanou, je Jaderná elektrárna Temelín. V prvním případě již samice sedí na vejcích, ve druhém se tokající pár teprve k zahnízdění chystá. V současné době, kdy dispečerské řízení ČEZ a veškeré výrobní provozy dle svého typu přijaly přísná opatření a jedou ve zvláštních krizových režimech, včetně celotýdenní izolace zaměstnanců na pracovišti, je to pro energetiky alespoň trochu příznivější zpráva.

Sokolí vejce na komíně v Proboštově. | Foto: Skupina ČEZ

„Tipoval jsem v Ústeckém kraji místa, kde by se mohli sokoli ještě objevit. Komín v Proboštově mi hned padnul do oka a co je hlavní, sokola jsem tam i zahlédl! Při druhé návštěvě lokality samec opět seděl na ochozu. Pak odletěl a po čase se vrátil s potravou, kterou předal partnerce a hned letěl na pravděpodobné hnízdo zahřívat vajíčka. Samice měla asi za patnáct vše v sobě, ale on ji nechtěl pustit na hnízdo. Třikrát ho chtěla vystřídat, pak si odletěla asi ještě něco lovit. Kolik mají vajec netuším, přímo na podlážku ochozu není vidět, ale podle jejich chování je jisté, že tam hnízdo s vejci je a že ho mají v kabeláži,“ říká ornitolog Václav Beran, jinak také zoolog a kurátor sbírky Muzea města Ústí nad Labem a výzkumný pracovník ALKA Wildlife, o. p. s.