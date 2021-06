Minulý týden ve středu se vydali naši prvňáčci ze školní družiny na dobrodružný výstup k vrcholu hory Říp. Díky CK Veselý školní autobus a jejím delegátům však nešlo jen o pouhou a únavnou túru, ale o pravé staročeské dobrodružství.

Družina z Kadaňské se vydala po stopách praotce Čecha. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Hned při první zastávce u rybníka Vesečák jsme si zvolili stařešinu rodu, který celou výpravu vedl. Cestou nahoru se děti dozvěděly o povaze původních Staročechů, o tom, co a jakým způsobem lovili, jak se starali o svá políčka a dobytek, i o tom, jak fungovala hierarchie uvnitř rodu. Celou cestu jsme byli jištěni průzkumníky z řad dětí, kteří dohlíželi na to, abychom v pořádku dorazili až do cíle, tedy k rotundě sv. Jiří, kde výprava vyvrcholila hledáním pečlivě ukrytého pokladu, který si po nalezení děti spravedlivě rozdělily.