Druháci z Kadaňské si vyrazili minulou středu užít vánoční čas na akci Staročeské Vánoce. Chodíme tam všichni společně už léta, nenechali jsme si to tedy ujít ani letos.

Druháci ze ZŠ Kadaňská byli na Staročeských Vánocích. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

I když to zprvu vypadalo, že si o Vánocích budeme povídat jen ve třídě. Pan Šnábl nás jako každý rok přivítal s úsměvem. Byla pro nás připravená malá vánoční dílnička, kde si děti mohly vyrobit svůj svícínek, Ježíškova pošta, vánoční kvíz a několik staročeských řemesel. Nechali jsme si věštit budoucnost z hrníčků, pouštěli lodičky se svíčkami po vodě a rozkrojili jablíčka. Největšímu zájmu se těšil kovář. Po vánočním divadle jsme se zahřáli lahodným dětským punčem a spokojeni, plni dojmů, jsme se vrátili do školy. Bylo to hezké dopoledne. Příští rok se na akci opět těšíme.