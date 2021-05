Druháci z 2. ZŠ na distanční výuce připsali ke svým obrázkům zdravotnickým záchranářům také děkovné vzkazy a básničky. Jejich vyučující z těchto materiálů udělala velkou koláž. Maminku jednoho z jirkovských žáčků, která pracuje v nemocnici Na Bulovce, napadlo předat koláž Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy (ZZS HMP). A reakce dojatých záchranářů na sebe nenechala dlouho čekat…

„Z pražské záchranky přišel do školy úřední děkovný e-mail. Udělalo mi to ohromnou radost, hned jsem ho dětem ukázala a řekla jim, že naše práce visí v Praze!“ líčí učitelka Vydrželová. „To byla vážně povedená aktivita našich druháčků,“ pochvaluje si ředitel jirkovské školy Jan Duda.

Věra Matlochová z ústředí ZZS HMP škole napsala, že všechny záchranáře originální poděkování z Jirkova velmi potěšilo. „Mnohým z nich vaše napsaná slova vehnala slzy do očí. Když si představíme, že zvláště pro vás - děti a učitele - není tato doba vůbec jednoduchá, a přesto nám dokážete svými obrázky udělat radost a ´dobít naše baterky´, je to prostě úžasné,“ stojí v e-mailu. „Do školy jste nechodili, ale i tak jste dokázali společně vytvořit velikou věc. Vaši koláž jsme si nenechali pouze pro sebe. Nafotili jsme ji a naše tisková mluvčí ji rozeslala všem kolegům do dalších 13 krajů v ČR. Díky internetu se tedy vaše koláž dostane ke každému záchranáři v naší zemi a to je úžasné!“ pokračuje autorka e-mailu. Originál koláže si pražští záchranáři pověsili na chodbě jejich ředitelství přímo u dveří, kde se nachází sál tísňové linky 155. „Takto bude mít možnost každý z kolegů, který půjde okolo, zastavit a potěšit se pohledem na tyto vzkazy a obrázky,“ dodává Matlochová.

A to není všechno. Jirkovská škola se dočká i dalšího „ocenění“. Zdravotnická záchranná služba navíc zařadí snímek koláže žáků 2. B do svého časopisu TEP, aby se i odtud dostalo poděkování na další základny ZZS. „Ještě jednou z celého záchranářského srdíčka děkujeme a slibujeme, že i nadále budeme pokaždé včas tam, kde nás budete potřebovat!“ píše se ještě v závěru e-mailu.

Město Jirkov