Do značné míry je ovlivnil měsíc duben, který byl s průměrnou denní teplotou 5,7 °C zatím tím vůbec nejchladnějším ve 21. století (pro srovnání – vloni byl denní průměr 9,5 °C). Poměrně chladný byl i měsíc květen.

Otopná sezona trvá vždy od 1. září do konce května následujícího roku. Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.

Podle květnových teplot se v poslední dekádě končilo s vytápěním průměrně 19. května. Topení až do konce května ale není nijak výjimečné. Stalo se to v letech 2013 a 2014 s týdenním přerušením vytápění ve druhé polovině měsíce. V roce 2015 se dokonce topilo nepřetržitě až do konce května, podobně jako letos či v loňském roce, kdy se v Ústí nad Labem se přestalo vytápět 29.května, v Bílině a Teplicích 31. května a v Chomutově, Jirkově a Klášterci nad Ohří až 1. června.

Teplo od ČEZ Teplárenské pochází především z CZT (zejména z elektráren a tepláren Skupiny ČEZ). Společnost však dodává teplo také z decentrálních zdrojů (plynové kotelny, kogenerační jednotky).

Na severu Čech, konkrétně v Ústeckém kraji, teplem města Ústí nad Labem, Trmice, Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Teplice, Bílina, Ledvice, Dubí, Krupka, Duchcov, Hrob a Osek. Hlavními výrobci tepla pro ČEZ Teplárenskou jsou zde elektrárny společnosti ČEZ – Tušimice (Kadaň), Prunéřov (Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří) a Ledvice (Teplice, Bílina, Ledvice), plynové kotelny (Dubí, Krupka, Duchcov, Hrob a Osek) a Teplárna Trmice (Trmice, Ústí nad Labem). Kromě velkých odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o bezmála 90 000 domácností (cca 4 690 TJ ročně).

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., zásobuje přibližně 7 500 odběrných míst a kromě cca 135 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 000 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. Krušnohorský Nejdek je 33 městem v pořadí a jediným v západních Čechách, v němž společnost zajišťuje kvalitní a bezpečné dodávky tepla. Více na www.cezteplarenska.cz.

V současné době se na severu Čech zaměstnanci ČEZ Teplárenské připravují na pravidelné letní odstávky během prázdninových měsíců. Jejich smyslem je kontrola veškerého teplárenského zařízení před novou otopnou sezonu 2021/22. V praxi to znamená, že musí proběhnout veškeré opravy, revize a údržbové práce, diagnostika technického stavu parovodů a horkovodů, kontroly výměníkových stanic, případně výměny dosluhujících armatur a podobně.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy