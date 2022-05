Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko spouští další kolo hodnocení dětských prací.Zdroj: DSO Chomutovsko

Absolutní vítěze vyhlásíme 7. června ve 14 hodin v Městské knihovně v Chomutově na vernisáži. Pro děti i jejich doprovod chystáme zábavné odpoledne, nechte se překvapit, co vás čeká. Od tohoto dne až do 31. srpna bude v knihovně probíhat výstava všech prací v dětském oddělení. Jedná se o 1. ročník výtvarné soutěže na téma Můj/Náš svět pro děti ve věku 4 - 11 let z obcí a měst Chomutovska. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem dětí o své okolí. Děti většinou nakreslily 2 obrázky. První obrázek znázorňuje co vidí, když se podívají z okna a druhý obrázek co by chtěli vidět, když se podívají z okna.

Do soutěže se přihlásilo 38 školských zařízení. A my chceme všem dětem, které se zapojily do soutěže poděkovat za krásné obrázky. Máme pro ně připravenu drobnou odměnu, kterou jim osobně postupně předáváme.

Gabriela Rousková - odborný garant MA21, DSO Chomutovsko