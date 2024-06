„A je opět z čeho vybírat, jeden obrázek je hezčí než ten druhý. Školská zařízení měla opět nelehký úkol vybrat ten ,nej´, který bude reprezentovat školku či školu v hodnocení o absolutní vítěze na našem webu. Všechny dětské práce budete mít možnost vidět na výstavě v Chomutovské knihovně v dětském oddělení, která bude přístupna celé letní prázdniny, jste srdečně zváni“, říká Gabriela Rousková, odborný garant soutěže.

Lidé mohou v anketě hlasovat o nejpovedenějších dětských pracích. | Foto: se svolením Dobrovolného svazku obcí Chomutovska

Na našich webových stránkách je umístěna anketa ve dvou kategoriích, kde může široká veřejnost vybrat nejhezčí obrázek z řad mateřských škol a z řad I. stupně základních škol. Ankety - Oficiální stránky DSO Chomutovsko (dso-chomutovsko.cz) Hlasujte a podpořte svého favorita:-)

Máte možnost nejpozději do 14.6.2024. Jedná se o 3. ročník výtvarné soutěže na téma „Můj/Náš svět“ pro děti ve věku 4-11 let z obcí a měst Chomutovska, který organizujeme s podporou Nadace ČEZ. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem dětí o své okolí. Děti nakreslily obrázek, který znázorňuje „Co by chtěly vidět, když se podívají z okna“.

„Absolutní vítěze vyhlásíme 25. června v 10 hodin v Chomutovské knihovně na vernisáži. Pro děti i jejich doprovod chystáme zábavné dopoledne opět v režii dětí. Od tohoto dne až do 31. srpna bude v knihovně probíhat výstava všech prací v dětském oddělení“, sdělila Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Svazku.

Do soutěže se přihlásilo 40 školských zařízení. Rádi bychom touto cestou všem dětem, které se zapojily do soutěže, poděkovaly za krásné obrázky. Máme pro ně připravenu drobnou odměnu, kterou jim osobně předáme.

Gabriela Rousková Odborný garant MA21, DSO Chomutovsko