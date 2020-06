„Vše spustil nápad pana Hynka Bošiny z Křimova, který nabídl částku 20 tisíc Kč na vybavení nemocnice v Chomutově a oslovil pana starostu Křimova, Milana Váňu. Slovo dalo slovo, a když na oslovení dalších starostů a starostek ze svazku starostou Málkova Josefem Egermanem reagovali všichni kladně a byli ochotni okamžitě poskytnout dar ve výši 5–20 tisíc Kč, začali jsme hledat co nejschůdnější řešení,“ vysvětluje Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.

Organizace celé věci se ujala kancelář svazku. Připravila návrh darovacích smluv a společně s nemocnicí vyjednala samotný nákup zařízení prostřednictvím existující nadace. Byl to nejrychlejší možný způsob, jak zajistit nákup potřebných přístrojů, které budou poskytovat pacientům co nejkvalitnější péči, přímo do chomutovské nemocnice.

Na základě darovacích smluv jednotlivé obce složily finanční částku na účet svazku a pak už celá částka 365 tisíc Kč byla poskytnuta chomutovskému dětskému nadačnímu fondu, aby nákup byl zrealizován. Nemocnice má nyní k potřebnému využití dva ventilátory, které umožní poskytnout pacientům tzv. neinvazivní ventilaci.

Obce ve svazku pracují na mnoha projektech, pravidelně se setkávají starostky a starostové na akcích, které kancelář svazku organizuje. Jsou vstřícní, pokud mají poskytnout radu kolegovi, když nastane situace, pro kterou starosta již zná řešení. Jak celé shrnula paní starostka obce Bílence Mgr. Petra Kubániková: „To, že jsme fajn parta zástupců obcí díky společným setkáváním prostřednictvím našeho svazku, vím již dlouho, bonus je, že jsme se dokázali tak rychle zaktivizovat pro dobrou věc.“

Lenka Kynčilová - manažerka svazku