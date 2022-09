Do úklidového maratónu se zapojí také nezisková organizace Archa Jirkov a bylo sebráno téměř 10 tun odpadu.

„Některé další obce projevily zájem se zapojit do akce v podzimním termínu, a proto se kancelář Svazku opět zhostila role na pozici organizátora,“ sdělila Gabriela Rousková, odborný garant MA21. „V sobotu 17. září, v den hlavního celorepublikového podzimního úklidového termínu zaměřeného na likvidaci černých skládek a drobného nepořádku uspořádáme akci pod názvem Ukliďme Chomutovsko na podzim,“ dodala.

Jak to funguje? Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko zaregistroval celou akci na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz a oslovil členské obce, aby se do akce zapojily. Přihlásily se dvě obce, Droužkovice a Spořice, a město Jirkov. Pro všechny účastníky jsme pořídili ochranné prostředky. Zapojené obce vytipovaly místa úklidu a mohlo se začít. Všem, kteří se pustili s chutí do úklidu s vůlí udělat alespoň něco dobrého pro své okolí i pro sebe sama a nejlépe tomu učit i vlastní děti, patří velký dík. (rou)