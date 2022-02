Setkali jsme se s brášky tučňáky, zlověstným Yettim i ukrutným Tukožerem. Jak už to tak bývá, každá pohádka má dobrý konec. Hlavní hrdinové sice museli na své dobrodružné cestě překonat strach, zdolat nejednu překážku, ale v závěru konečně našli cestu domů a setkali se se svými rodiči. My jsme také dorazili bezpečně zpět do školy pohodlným autobusem, pár suvenýrů na cestu a někdy třeba opět v Divadle rozmanitostí.