V některých závodech totiž startoval ve dvou objemových třídách a přesedal tak z motocyklu na motocykl. Vítězství si vybojoval například na motokrosových tratích v Chrastavě, Šluknově, Žandově, Litvínově, Liberci, doma v Chomutově, Rané, Varnsdorfu. Na svém kontě měl i řadu startů v sousedním Německu. Po vítězství v krajském přeboru byl pozván na ústředí Svazarmu, kde mu oznámili, že kdyby byl mladší, dostane tovární motorku, ale že už není perspektivní. Díky známostem ze závodů se dostal na měsíční „stáž“ do ČZ Strakonice a tam mu poskládali motorku z použitých dílů. Kamarádil s Vlastimilem Válkem a z motocyklové éry si nejvíce cení několika vítězství nad továrními jezdci Pilařem, Zemenem a Polankou. Nezapomenutelné jsou také jeho zážitky ze seznámení s Joelem Robertsem – mistrem světa, při závodech v Sedlčanské kotlině. A právě tady se po jeho boku objevil na startu závodu mistrovství světa.

V roce 1971 se rozhodl přestoupit na čtyři kola a vytáhl do boje s vozem Fiat 125 Special. Už rok předtím se však zůčastnil prvního ročníku Rallye Berounka jako spolujezdec Zdeňka Chlupa ve voze Opel. Vedl si obdobně dobře jako na motorkách - věnců a pohárů požehnaně přibývalo.

„Většinu jsem jich rozdal při různých dětských dnech, například při závodech koloběžek, další pak tchýně obalila barevným krepákem a donesla je o dušičkách na hroby. V pomyslné síni slávy mi tak zůstaly jen broušené poháry a vázy z vítězných závodů,“ vyprávěl.

Hned v první sezóně vyhrál absolutně Rallye Hradec Králové a dojel čtvrtý v Rallye Berounka. To už ho doprovázel i syn Zdeněk, který po něm vášeň k závodním autům zdědil. A protože startoval v rallye, závodech do vrchu i okruzích, dokončil v roce 1972 devatenáct! závodů – vyhrál ve třídě Rallye Plzeň, Hanušovice, Jičín i Prostějov, druhá místa obsadil v Rallye Most, Duchcov a třetí v Rallye Teplice, IDA Nové Město nad Metují, na kopcích v Náměšti, Litvínově a Vyskeři. „Víš, Pavle, pro mě byla vždycky nejdůležitější pečlivá příprava motorky a později auta, a proto jsem většinou dojížděl do cíle. Někdy jsem jel o víkendu z pátku na sobotu soutěž a v neděli závod do vrchu. A v pondělí se stejným vozem do práce…,“ říkával mi Pytlák starší, když jsme debatovali nad jeho kariérou.

Dařilo se mu i v letech následujících: v roce 1973 je druhý ve třídě i absolutně při Rallye Jičín, šestý na Vyskeři, boduje i na okruhu v Havířově, pátý doma na kopci v Chomutově. Ale hlavně vyhrává v absolutním pořadí Rallye Hradec Králové. „Po dvou úspěších na Rallye Ida, která se tehdy jezdila z Nového Města nad Metují, si ze mě utahovali, že jsem tady druhým nejoblíbenějším po předsedovi národního výboru,“ doplnil s úsměvem.

O rok později byl v Chomutově čtvrtý a také šestý na okruhu v Mostě. Bronz si pak vyjel na Kokoříně ve třídě A2 2000. Všechno s Fiatem 125. Čtvrtou příčku zopakoval na chomutovském vrchu i v závěrečné sezóně 1975. Vedle „Pytláka“ usedali spolujezdci Vlastimil Pazák, Vlastimil Fridrich, Karel Kozel, Jan Kittler. „Během svého závodění jsem neměl moc havárií, jedinou větší jsem zažil při Rallye České Budějovice, kde jsem paradoxně dopřál salto s Fiatem mé náhodné spolujezdkyni Šperlingové,“ pochlubil se.

Po skončení kariéry jezdil rok v doprovodu Barum týmu slavné posádky Petr Černohorský – Miloš Týce a později svého syna Zdeňka, který mimo jiné vyhrál v absolutním pořadí Rallye Plzeň 1986 a rozhodně zdědil závodnické geny po tátovi. A já měl tu čest Zdeňka Říhu mladšího navigovat v jedenácti soutěžích Mistrovství ČSFR v sezóně 1993. Když jsme jeli Rallye Úslava Blovice, tak nám Pytlák starší při každém zastavení u doprovodu zaklepal na střechu auta a říkal: „Klucí, nepolevit, dejte jim do palice,“ a my jsme mu to splnili. Vyhráli jsme s enkovou Suzuki Swift s náskokem třídu N 1300 a byli třináctí absolutně.

Největší úspěchy Zdeňka Říhy staršího:

Start při závodech mistrovství světa v motokrosu v Sedlčanech



Absolutní vítězství v

Rallye Hradec Králové 1971, 1973

Rallye Prostějov 1972

Rallye Českým rájem Jičín 1972

Rallye Zetor Hanušovice 1972

Pavel Vydra