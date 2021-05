Do konce soutěže Vím proč zbývá necelý měsíc

Již posedmé vtahuje žáky základních a středních škol do zábavného světa fyziky soutěž „Vím proč“ a interaktivní formou je láká na objevování jeho krás a tajemství. Vítěz získá nejen pro svou školu 200 000 korun na pořízení nové (případně dovybavení) učebny přírodovědných předmětů, ale i deset tisíc do kapsy. Stačí k tomu, když do 31. května natočí fyzikální pokus na telefon, vtipně ho okomentuje a pochopitelně přihlásí i do soutěže. Letošní ročník je navíc věnovaný obnovitelným zdrojům, pokusy na toto téma tedy mají šanci vyhrát hned dvakrát.

