Klub se nachází v ulici Kosmonautů a aktuálním koncertem, na který zve všechny zábavy chtivé návštěvníky, bude vystoupení zpěvačky Kláry Kolomazníkové, někdejší členky dívčí skupiny Holki. Ten se zde uskuteční 16. července od 20 hodin.

Až na plakátovací ploše uvidíte plakát s výrazným nápisem Klára Kolomazníková poslechněte svou zvědavost a přistupte blíž. Okamžitě pochopíte, že jde o ex zpěvačku Holek s měkkým i.

Poslední dobou se objevovala spíš na stránkách bulváru, ale už se zase objevuje na pódiích, natáčí klipy a singly a chystá nové album.

Už jako členka skupiny Holki se věnovala sólovým projektům, v nichž logicky pokračovala po jejich rozchodu.

Její hudební dráha ale nebyla už před Holkami úplně nepopsaným listem. Maturovala na hudebním gymnáziu, poté navštěvovala Ježkovu konzervatoř. Takto vybavena se dostala do finále soutěže Český talent, díky čemuž byla pozvána na konkurs pro budoucí členky dívčí skupiny. Po pěti letech a mnoha hitech skupina skončila a Klára pokračovala dál jako sólistka. První album s příznačným názvem „Sama“ vydala v roce 2004. Od roku 2005 působí v divadle Semafor. Zahrála si v divadelní hře Lysistrata a Kytice. Zkušenost má i s dabingem. V roce 2006 si pospíšila dalším albem „Toužím“.

Další album „Tajně“ vyšlo v roce 2009 u CS Music.

Z 19leté post puberťačky je již žena středních let a maminka, s jinak srovnaným hodnotami a zřejmě již vyřešenou minulostí, která plnila stránky bulváru. To jí dává možnost věnovat se v klidu tomu co umí nejlépe, zpívání. Pod novým jménem natočila dva klipy k singlům Nebe spí a Po kapkách, jako ochutnávku z posledního alba. Nové se jmenuje „Nebe spí“. Nové album vzniklo ve spolupráci s producentem Petrem Fiderem, který stvořil dívčí kvartet Holki, v nichž se proslavila, a později i duo Verona v němž Fider působí. On je také výhradním autorem všech písní z tohoto alba.

Během vystoupení zazní písně ze solové kariéry i hity skupiny Holki.

Agentura Severnik