Obnova zeleně a revitalizace horních sídlišť v Jirkově se „přehoupla“ do druhé etapy. Dotýká se ulic Krušnohorská, Generála Svobody, K. Marxe a Pionýrů. Fáze obou etap jsou v podstatě stejné. Proto se budou v období vegetačního klidu kácet dřeviny, které arboristé posoudili jako nevhodné.

Do druhého dějství jde obnova zeleně a revitalizace sídlišť v Jirkově. | Foto: Město Jirkov

Jsou buď v přehuštěných výsadbách, a tedy do budoucna neperspektivní, nebo zdravotně závadné. To znamená, že mohou být zdrojem infekce, jsou napadené škůdci nebo suché. Období do konce března bude také ve znamení pěstebních opatření. Ponechané dřeviny se ošetří odbornými řezy, které jim zajistí vhodnější podmínky pro budoucí existenci. Ve druhé fázi etapy, která začne na podzim, dojde k výsadbě stromů a keřových porostů.