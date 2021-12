Do Chomutova opět přijede Betlémský autobus, do obcí vyjede mikrobus

Po loňské pauze, způsobené omezeními kolem coronaviru, přivezou skauti do Chomutova Betlémské světlo, a to 23.prosince. Opět to bude historickým autobusem, skauti tak zůstávají věrni své tradici už od roku 2010.

Do Chomutova opět přijede Betlémský autobus, do obcí vyjede mikrobus. | Foto: Skautské středisko Český lev Chomutov