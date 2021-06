Divadelní představení na hradě Hněvíně pro děti z Kadaňské

Čtenář reportér





Ve středu 3. června se třídy 1. C, 2. A a 2. C ze ZŠ Kadaňská v Chomutově vydaly na výlet do Mostu na hrad Hněvín. Cílem výletu bylo divadelní představení Rychlý jako pírko aneb Dobří holubi se vracejí.

